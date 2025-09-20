Жил в Канаде, но вернулся в Украину: разведчик 'Викинг' рассказал об участии в войне и самое страшное на фронте. Фото

В подразделениях Главного управления разведки МО Украины служит немало добровольцев из разных стран. Среди них и украинцы, которые когда-то выехали за границу, но после начала полномасштабной войны вернулись, чтобы стать на защиту Родины.

Один из таких воинов – командир взвода с позывным "Викинг", который до войны жил в Канаде, работал сварщиком, а теперь воюет в составе спецподразделения "Реванш" департамента активных действий ГУР. Его историю рассказали в АрмияInform.

До полномасштабного вторжения России "Викинг" несколько лет ходил в море, работая fitter/welder – токарем-сварщиком, а затем переехал в Канаду. Но 11 января 2023 года он вернулся в Украину и присоединился к спецподразделению ГУР.

После собеседования и тестов физической подготовки прошел строгий курс молодого бойца: трехдневный непрерывный интенсив и 28 суток базовой подготовки.

"Не спишь, не ешь, носишь какие-то ящики, на тебя кричат, тебе предлагают идти домой, и такое испытание на трое суток. А потом – БЗВП 28 суток было. Для тех, кто не выдерживал – можно было поехать домой. Но мне понравилось", – вспоминает боец.

Свою военную специальность он выбрал вместе с собратьями, став пулеметчиком в штурмовой группе. Первый боевой выход запомнился запахом гари, неразорвавшимися снарядами "Града" и дроном FPV, который завис прямо над головой.

"Это было год назад или чуть больше... И когда мы добежали до первого укрытия, я начал понимать, что все серьезно. Для таких зеленых пацанов, как мы тогда были, это была, можно сказать, идеальная задача. Потому что, если бы мы сразу пошли в то, что называется "звездорез", то было бы гораздо хуже", — рассказывает "Викинг".

Боец признается, что на войне страшно всегда – особенно, когда по рации слышать о раненых или погибших. Но он различает страх и тревожность.

Набравшись опыта, "Викинг" сначала тренировал новобранцев, а после зарубежных курсов получил под командование взвод иностранных бойцов. В его подразделении служат добровольцы из Франции, Великобритании, США, Бразилии и Колумбии. Среди них — бывшие легионеры и спецназовцы, однако украинские реалии требуют новых навыков: от правильной посадки в пикап до организации боекомплекта и маскировки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе Донецкой области в начале полномасштабного российского вторжения в условиях российской осады врачи спасли раненого украинского воина, использовав обычный мешок – ведь привычных материалов у медиков уже не было. Этот боец прошел российский плен и летом 2025 года вернулся к своей семье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!