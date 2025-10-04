УкраїнськаУКР
"Жить хотим": на Луганщине ВСУ зачистили российские позиции и захватили пленных. Видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса на Луганщине осуществили очередной удачный штурм российских позиций. Причем боевая операция завершилась не только зачисткой позиций захватчиков, но и захватом в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться.

Украинские военные прорвались через позиции россиян возле села Грековка. Они показали видео успешной операции, снятое на нагрудные камеры GoPro.

Как прошла операция

Когда защитники обнаружили блиндаж оккупантов, то зачистили его с помощью гранат.

Что интересно – захватчики кричали "жить хотим!", однако боялись сдаться в плен, потому что были убеждены, что украинские воины их убьют. На видео ниже слышно, как украинские военные буквально уговаривают оккупантов сложить оружие, чтобы не пришлось их убивать.

"Не убью, выходи с поднятыми руками! Обещаю не убью. Выбрасывай оружие и выходи, пойдешь на обмен, будешь жить", – кричит украинский военный захватчику.

В конце концов россияне сдались в плен, а украинские бойцы закрепились на прежних позициях оккупантов.

Чем известны бойцы Третьей АК

В операции принимали участие военные первой роты Warriors Cartel и третьей роты Karakurt Colony второго механизированного батальона 3 ОШБр. Это – подразделения Третьего армейского корпуса.

Третий АК – общевойсковое оперативно-тактическое объединение "Восток" Сухопутных войск ВСУ. Корпус можно считать довольно новой структурой ВСУ, потому что он был создан в начале 2025 года. Но Третий АК создан на базе 3 ОШБр (причем указанная бригада осталась отдельным подразделением 3 АК). А костяком 3 ОШБр являются ветераны "Азов" Нацгвардии и представители Азовского движения.

Командиром 3 ОШБр остается Андрей Билецкий; не менее известны и его заместители Дмитрий Кухарчук и Максим Жорин. Именно в 3 ОШБр воевал актер Виктор Розовый – и список известных людей, которые были или остаются в рядах 3 АК, можно продолжать еще долго.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник Андрей Билецкий выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", которая состоялась в Киеве. Он обозначил ключевые вызовы для Украины в сфере военных технологий и призвал к созданию стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, именно от этого зависит способность ВСУ удержать преимущество над врагом.

