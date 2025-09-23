Житель оккупированного Донецка заявил, что из его головы достали чип от дрона: сеть взорвалась комментариями. Видео

Житель временно оккупированного Донецка по имени Николай заявил, что после атаки украинского дрона врачи изъяли из его головы чип от беспилотника. Инцидент, по его словам, произошел во время работ на крыше здания, где он находился с двумя коллегами. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщило российское государственное агентство "РИА Новости", которое распространило видео с комментарием пострадавшего. В сюжете мужчина рассказал: "Ранения - нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника... 15 дней на больничном".

Пропагандистский ресурс подал историю как подтверждение последствий атаки.

Реакция в соцсетях

Подробности случая быстро обсудили в соцсетях, где пользователи отреагировали иронично. В Telegram-сообществе Sternenko и в соцсети Facebook начали появляться шутки, что "чип" сможет подключать владельца к Wi-Fi или управлять им дистанционно.

Украинские пользователи сразу подхватили этот эпизод. Некоторые сравнили этот рассказ с фантастическими сюжетами, другие – с советскими анекдотами. Комментарии с иронией моментально набрали сотни лайков.

По словам Николая из Донецка, взрыв произошел, когда он с напарниками делал стяжку на крыше здания. На месте находилось три человека, и двое получили ранения. Пострадавший также уточнил, что находился в больнице, после чего его отпустили на амбулаторное лечение.

Никаких подтверждений существования "чипа" или его происхождения независимые источники не предоставили.

