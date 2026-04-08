Жители Никополя обратились к Сырскому с призывом усилить оборону города

Никопольская общественная организация "Прихист", объединяющая горожан и жителей Никопольского района, обратилась с открытым обращением к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону Никополя и Никопольского района.

По данным ОО, в марте 2026 года из-за вражеских обстрелов в Никопольской громаде зафиксировано 5 погибших и 52 раненых. За первую неделю апреля – уже 10 погибших и 89 раненых.

"Мы – громада Никополя – живем под обстрелами с лета 2022 года. Не день. Не неделю. Годы. Это не "сложная ситуация". Это системное уничтожение города и его жителей. Ежедневно взрывы, дроны над головами, раненые и погибшие. Люди не выезжают не потому, что "привыкли", а потому что это их дом. И государство должно или защищать этот дом, или честно сказать, что не может. Мы требуем немедленного усиления ПВО в Никополе и Никопольском районе, реальной защиты от дронов, конкретных действий для уменьшения потерь среди гражданских", – говорится в обращении.

Российские войска обстреливают Никополь с противоположного берега Днепра, с позиций в Энергодаре. В апреле ситуация с безопасностью в Никополе ухудшилась. В Никопольском районе введены временные ограничения, направленные на повышение безопасности жителей накануне Пасхальных праздников. В частности, с 10 по 13 апреля в ряде громад запрещена работа рынков, базаров и любая уличная торговля.