Живая сила не закончится никогда: эксперт сказал, без чего РФ будет сложно продолжать войну

Полковник в отставке, военный эксперт Роман Свитан считает, что ближе к лету из-за давления санкций у России возникнут проблемы с финансами. Из-за этого стране-агрессору станет сложнее вести войну против Украины.

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Об этом Свитан сказал в интервью ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Именно деньги являются важнейшим ресурсом для ведения боевых действий.

"Без денег ни одна война не двигается. Под мировым давлением у россиян к лету финансовый поток – питающая войну кровь закончится", – говорит эксперт.

Как Россия будет действовать без денег, зависит только от нее. Возможен даже вариант полного распада Российской Федерации.

В то же время, Свитан подчеркнул, что живая сила в РФ не закончится никогда – командование "второй армии мира" может собирать новое пушечное мясо по 100 тысяч человек ежемесячно.

Похожая ситуация и с техникой: при всех санкциях россияне способны изготавливать определенные элементы своего вооружения, поэтому полностью эти запасы исчерпать не удастся.

"Они могут производить эту технику, пусть в небольших количествах, поэтому полностью она обычно не закончится. Мы не уничтожим заводы по ее производству", – подчеркнул Свитан.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в декабре 2023 года станет решающей в войне России против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно не сможет продолжать агрессивную войну.

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