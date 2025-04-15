'Жизнь на войне – не останавливается, а набирает обороты': 135-й отдельный батальон ТрО объяснил, как привлекает украинцев в свои ряды

135-й отдельный батальонТеробороны ВСУ, считающийся одним из лучших в составе Сил ТрО, продолжает борьбу против российских захватчиков на фронте и активно ищет новых добровольцев. Будущих бойцов здесь готовят не только по государственным стандартам, но и по собственной программе, объединяющей углубленную боевую подготовку и командный дух.

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Уникальность этого батальона еще и в том, что он единственный среди сил ТРО имеет собственный учебный центр имени Николаса Дуэйна Меймера. Но, как говорят защитники, пополнение из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки практически не поступает, поэтому вынуждены строить собственную систему рекрутинга. И здесь "каждый выкручивается, чем умеет: кто-то договаривается с центрами занятости, печатает буклеты, а кто-то – делает рекламу".

В настоящее время большинство рекламы воинских частей превращается в рекламу войны, а не рекламу собственно подразделения. "Война, мягко говоря, мало кого привлекает, ее сложно рекламировать. Поэтому мы показали жизнь на войне – которая не останавливается, а часто наоборот набирает обороты", – рассказали терробороновцы.

Именно нестандартный подход к привлечению людей послужил основой новой информационной кампании батальона. Команда сделала ставку на искренность, драйв и жизнь, которая продолжается даже в самых горячих точках.

Временно исполняющий обязанности начальника группы рекрутинга штаба 135 ОБ ТрО Алексей Ведута и начальник группы обеспечения мероприятий рекрутинга взвода материально-технического обеспечения Илья Лазоркин отметили, что их цель – не мгновенный эффект, а попасть в перечень тех подразделений, которые человек вспоминает, когда решает. И уже это — победа в мире, где интерес к службе приходится буквально бороться.

"Пора прощаться с диванным войском и найти свой диван в настоящем. Диван в мастерской БПЛА, диван в боевом пикапе сзади или где-то на дому — ближе к передку. Давай к нам, друг! Здесь самая тяжелая работа, но самые лучшие люди. Займи свое место 135 ОБ ТрО", – говорится на Facebook-странице батальона.

Военные признаются, что "диванные войска" не только ирония, но и вызов тем, кто до сих пор не определился: "Комфортно не на диване, а среди своих"; "Давай на наш диван, друг!" Они обращаются к людям, которые готовы подняться с дивана и, наконец, не говорить, как надо делать, а прийти и сделать.

"Эта реклама – смесь призыва к обществу, которому из диванов лучше видно как воевать, с желанием показать уникальность наших людей в ТРО – своих людей. Это особый самоиронический взгляд на все, даже на такие ужасные вещи, как война. Хотелось много качественной самоиронии, как будто получилось", – рассказали авторы рекламной кампании. Они добавили, что это должна быть реклама, в первую очередь, о людях, с которыми хочется служить и пройти все эти испытания.

По словам терробороновцев, в рекламе было важно показать противовес серой мрачной комнаты, пусть даже с классным новым диваном, к ярким насыщенным кадрам диванов в армии, где действительно жизнь не останавливается. "Здесь за день происходит больше чем через год в городе", – говорят они.

Рекрутеры убеждены, что военная реклама должна быть креативной, находить подход к людям, точки пересечения, а не только "вдовлевать" в головы "героические манифестации".

135-й батальон ТрО – от добровольческого подразделения до передовой боевой единицы с дронами, техникой и ценностями

135-й отдельный батальон территориальной обороны получил репутацию одного из лучших подразделений ТРО благодаря высокому уровню подготовки и преданности личного состава. Воины батальона проходят не только базовую подготовку, но и дополнительное обучение по уникальной программе собственного учебного центра имени Николаса Дуэйна Меймера.

Это единственное подразделение Сил ТрО, обладающее собственной учебной базой, позволяющее готовить бойцов глубже и эффективнее. Батальон активно развивается, особенно в сфере беспилотных систем, где взвод БПЛА уже превосходит эффективностью специализированного формирования других родов войск. Благодаря добросовестной и слаженной работе беспилотников, разведки, логистики и планирования уровень потерь в подразделении сведен к единичным.

Руководство батальона — это команда профессионалов с опытом в ВСУ, СБУ, учебных заведениях, местном самоуправлении и бизнесе. Их объединяет общая цель – освобождение Украины от российских захватчиков.

Подразделение дислоцируется в Обуховском районе Киевщины и имеет статус приоритетного комплектования, что позволяет мобилизовать желающих без участия ТЦК. Батальон принимал участие в непосредственных боевых действиях на востоке и юге Украины, в частности в Лисичанске, Бахмуте, Клещиевке, Спирному, Врубовке, Ямполевке и других горячих точках. Сейчас батальон мужественно сражается против врага Донецкой области.

Материально-техническое обеспечение подразделения отвечает современным потребностям войны: бронетехника, дроны, натовское вооружение, включая бронированные Humvee, Pinzgauer 6×6, беспилотные камикадзе и разведывательные системы. Подавляющая часть техники была получена благодаря поддержке друзей и благотворителей в период полномасштабной войны.

История батальона начиналась с патриотических инициативных добровольцев, которые еще до вторжения готовились к сопротивлению. В 2022 году, когда Россия открыто напала на Украину, люди становились в очереди, чтобы вступить в ряды терробороны — многие до сих пор держат строй, а часть навсегда осталась в строю.

Подразделение не только модернизирует вооружение, но активно расширяет направления деятельности. Развитие БПЛА выходит за пределы взвода — создаются новые решения, учатся новые специалисты, овладевают передовыми технологиями, включая военные работы.

В основе батальона не только боевые навыки, но и глубокие человеческие ценности: честность, равенство, смелость, преданность, поддержка, юмор и вера в будущее. Подразделение ценит дух братства и поддержки, поэтому главная традиция – строить нормальную жизнь внутри коллектива. Здесь празднуют дни рождения, обнимаются при встрече, дарят подарки и никогда не прощаются, чтобы снова встретиться. Хорошим обычаем есть подколоть собрата, чтобы поднять ему дух. Прежде всего, каждый военнослужащий – это обычный человек, поэтому и ценности человекоориентированы.

135-й батальон сегодня — это не просто подразделение, это выросший из добровольческого движения в технологически развитую и самодостаточную силу боевой организм, уверенно выполняющий свои задачи на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые кандидаты, желающие присоединиться к Вооруженным силам Украины в рамках проекта "Контракт 18-24", получают отказ. Распространенными причинами есть непрохождение психологического отбора или военно-врачебной комиссии. Из-за этого отказа получили 5% желающих.

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