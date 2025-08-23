Журналисты идентифицировали почти 125 тысяч российских военных, ликвидированных на войне против Украины: среди них 12 генералов

По состоянию на 22 августа установлены имена 124 832 российских военных, которые были ликвидированы во время полномасштабного вторжения России в Украину. По меньшей мере 11 250 из них были уничтожены с 11 февраля текущего года – даты начала официальных мирных переговоров Вашингтона и Москвы.

Об этом говорится в совместном отчете российской службы ВВС и "Медиазоны". Его журналисты подготовили на основе открытых данных.

Что известно о ликвидированных оккупантах

27% (34 121) из установленных убитых захватчиков – это добровольцы. Для сравнения, в 2023 году их доля составляла лишь 14% от общего числа потерь РФ.

Около 11% (13 525) ликвидированных россиян – это мобилизованные. При этом реальные потери среди них могут быть значительно выше, так как в некрологах далеко не всегда указывается точный статус военнослужащего.

На бывших заключенных приходится 14,5% (18 122) уничтоженных на войне россиян.

Также среди ликвидированных оккупантов, имена которых были установлены, 22 040 контрактников и 2767 членов ЧВК. Установить статус остальных уничтоженных 34 257 солдат РФ не удалось.

РФ продолжает терять офицеров

Всего было уничтожено 5621 российских офицеров с начала большой войны и до 22 августа. Среди них 12 генералов (включая приговоренного к 8,5 годам колонии генерал-майора МВД Андрея Головацкого).

Журналисты отдельно подсчитали ликвидированных "элитных специалистов". Россия потеряла 3698 десантников, 1573 морских пехотинцев, 628 спецназовцев ГРУ, 280 военных пилотов и 140 представителей ФСБ и ФСО.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Орле женщина на кладбище сорвала съемку пропагандистского сюжета о "жертвах спецоперации" – убитых в Украине российских оккупантов. Увидев камеры, женщина подошла к съемочной группе и пожаловалась на потери захватчиков.

