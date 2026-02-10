Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео

Команда Латвийского общественного медиа (LSM) во время работы в зоне боевых действий в Украине попала под атаку российского дрона. Он ударил рядом с авто, в котором ехали журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис вместе с украинскими воинами.

Об этом в LSM сообщили Delfi. Из сюжета вещателя стало известно, что латвийские журналисты работали в Донецкой области в городе Белозерское и его окрестностях.

На кадрах видно, что БпЛА атаковал машину с журналистами и военными, когда она двигалась по трассе. Медийщики и военнослужащие направлялись к позициям одного из подразделений.

Во время атаки дрон взорвался рядом с автомобилем, осколками повредив заднюю часть машины и выбив стекло. Благодаря быстрой реакции водителя никто из команды LSM или военных не пострадал.

"Команда LSM осознает риски, которые берет на себя, отправляясь к защитникам Украины и фиксируя повседневную реальность войны, поскольку именно такое присутствие позволяет документировать подлинное лицо войны, каким бы опасным и суровым оно ни было. Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, так как независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом ложным и вводящим в заблуждение сообщениям, предоставляя обществу возможность основывать понимание на фактах, а не на манипуляциях", – сказала главный редактор LSM Анита Брауна.

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент "Радио.Свобода" Марьян Кушнир, который недавно спас ребенка после российской атаки по Белогородке Киевской области, не впервые совершил подобное. За время полномасштабного вторжения России в Украину он побывал на прифронтовых территориях, где спас несколько жизней.

