УкраїнськаУКР
русскийРУС

Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео

София Закревская
War
2 минуты
2,6 т.
Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео

Команда Латвийского общественного медиа (LSM) во время работы в зоне боевых действий в Украине попала под атаку российского дрона. Он ударил рядом с авто, в котором ехали журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис вместе с украинскими воинами. 

Об этом в LSM сообщили Delfi. Из сюжета вещателя стало известно, что латвийские журналисты работали в Донецкой области в городе Белозерское и его окрестностях. 

На кадрах видно, что БпЛА атаковал машину с журналистами и военными, когда она двигалась по трассе. Медийщики и военнослужащие направлялись к позициям одного из подразделений

Во время атаки дрон взорвался рядом с автомобилем, осколками повредив заднюю часть машины и выбив стекло. Благодаря быстрой реакции водителя никто из команды LSM или военных не пострадал.

Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео
Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео

"Команда LSM осознает риски, которые берет на себя, отправляясь к защитникам Украины и фиксируя повседневную реальность войны, поскольку именно такое присутствие позволяет документировать подлинное лицо войны, каким бы опасным и суровым оно ни было. Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, так как независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом ложным и вводящим в заблуждение сообщениям, предоставляя обществу возможность основывать понимание на фактах, а не на манипуляциях", – сказала главный редактор LSM Анита Брауна.

Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео
Журналисты из Латвии попали под российский обстрел в Украине: дрон взорвался рядом с автомобилем. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, военный корреспондент "Радио.Свобода" Марьян Кушнир, который недавно спас ребенка после российской атаки по Белогородке Киевской области, не впервые совершил подобное. За время полномасштабного вторжения России в Украину он побывал на прифронтовых территориях, где спас несколько жизней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!