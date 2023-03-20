'Знаете, какой мог бы быть компромисс?' Пропагандистка Симоньян неожиданно признала, что 'референдумы' РФ в Украине были фейковыми

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян признала, что так называемые "референдумы" по присоединению к России временно оккупированных областей Украины были фейковыми. В своем заявлении она пошла вразрез официальной риторике Кремля и признала, что временно оккупированные области – это территория Украины.

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Симоньян сказала, что во всех регионах Украины, в том числе в Херсонской и Запорожской областях необходимо провести "честные и чистые" референдумы. Фрагмент выступления пропагандистки на российском ТВ опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пропагандистка попыталась порассуждать о "вариантах перемирия с Украиной". По ее словам, в захваченных российскими террористами нужно провести "честные референдумы", чтобы посмотреть, что скажет народ.

Симоньян выдала бред, что государство-террорист РФ якобы должно организовать "референдум" по всей территории Украины, так как в своем больном воображении считает, что украинцы якобы хотят "присоединиться" к России.

"Знаете, какой мог бы быть компромисс? Проводится референдум, замораживаются боевые действия в той точке, которые они есть сейчас, и проводится честнейший, чистейший референдум в регионах Украины", – выдала пропагандистка.

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз доказала, что живет в своей иллюзорной параллельной вселенной. Спустя больше года войны, которую развязало в Украине государство-агрессор, она заявила, что "Россия захватила Киевщину и победила наше государство" еще на второй-третий день.

Ранее Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась. Она считает, что "они", вероятно, имея в виду, США, не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Симоньян цинично прокомментировала очередную массированную ракетную атаку против Украины. Удары по Киеву она назвала "местью" за Брянск.