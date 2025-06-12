'Знала, что так произойдет': мама убитой оккупантами девочки Лизы рассказала об особом сне после ее гибели. Видео

Украинка Ирина Дмитриева – мама 4-летней Лизы, которая не пережила российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, – увидела свою дочь во сне на второй день после трагедии, когда ей еще не сообщили о смерти ребенка. Женщина говорит: ее Лиза тогда заявила, что знала, какой будет ее жизнь и как она закончится.

Видео дня

Мать дала интервью журналистке Маричке Падалко. Дмитриева рассказала, что очнулась вечером в больнице (обстрел произошел в 10:45) с тяжелыми травмами и частичной потерей памяти. Она не могла вспомнить, что именно произошло, и спрашивала у медиков, где ее ребенок.

Врачи, как показалось тогда женщине, игнорировали ее вопросы. Впоследствии заявили, что Лиза в другой больнице.

"Хотя в сам день трагедии я видела собственными глазами, что с ней случилось – эта ужасная картинка, – но тогда, возможно, после многочисленных операций и шока, я это забыла..." – заявила Дмитриева.

Она попросила медиков позвонить в детскую больницу. Ей ответили, что уже поздно, лучше завтра. "И всю ночь я не спала, я вспоминала. У меня были какие-то обрывки, что произошло. Но я думала, что это сон, это кино. Я вообще не понимала... Потом я думаю: "Я видела". Но потом думаю: "Да нет, с нами такого ну точно не могло произойти". Потому что я намечтала с ней другую жизнь", – сказала украинка со слезами на глазах.

Утром в больницу никто так и не позвонил, а на просьбы и вопросы матери врачи не отвечали. "Я уже сейчас понимаю, что они не игнорировали. Просто мне не говорили. Потому что если бы я знала тогда правду... У меня было тогда предынсультное состояние. Это было очень тяжело. И чтобы уберечь меня от смерти, этого шока, они не говорили", – отметила Дмитриева.

Около полудня она задремала и увидела сон. К ее кровати с высоты спустился образ Лизы. Ребенок был в пышном белом платье, улыбался, над головой был нимб, а лицо сияло.

Девочка родилась с синдромом Дауна, она не очень хорошо говорила предложениями, но во сне разговаривала с мамой четко. "И она сказала сразу: "Мама, я все знала", – вспомнила свой сон женщина.

Лиза рассказала, что на небе сама выбирала себе родителей, жизнь и то, как умрет: "Мы начали с ней говорить, она сказала: "Я все знала, что так произойдет. Я выбрала такую смерть. Быструю. Я выбрала короткую жизнь и быструю смерть, я хотела, чтобы при жизни меня очень-очень сильно любили".

Дмитриева призналась, что этот разговор помог ей не покончить с собой после трагедии. Потому что дочка предупредила, что в таком случае они больше никогда не увидятся.

Как ранее писал OBOZ.UA, российская атака убила 4-летнюю девочку посреди улицы, когда она шла вместе с мамой на занятие по раннему развитию. Спустя почти месяц после трагедии Ирина Дмитриева вышла на связь в соцсети. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что не может смириться с утратой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!