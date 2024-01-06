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Игаль Левин
Игаль Левин

Блог | ЗСУ работают по пехоте россиян после уничтожения их техники: зачем это нужно

ЗСУ работают по пехоте россиян после уничтожения их техники: зачем это нужно

Украинская ударная аэроразведка 30-ОМБР публикует новое видео вот с этого разгрома очередной колонны наступающего врага на Купянском направлении.

Видео дня
ЗСУ работают по пехоте россиян после уничтожения их техники: зачем это нужно

После уничтожения техники идет работа по пехоте ВС РФ.

На что можно обратить внимание. Несмотря на тяжелое положение наступающих (разбитая, горящая техника и пехота в мясо), можно видеть окоп, занятый выжившими вражескими солдатами.

ЗСУ работают по пехоте россиян после уничтожения их техники: зачем это нужно

Это подчеркивает тему того, что на войне всегда последнее слово за пехотинцем, который придет и воткнет флаг. Можно уничтожить 90 из 100 человек, но если в итоге 10 выживают, захватывают и удерживают позицию, то задача выполнена. Разумеется, с точки зрения стандартов НАТО (или АОИ) в подобной ситуации эти 10 человек были бы эвакуированы. А безвозвратные потери 90 из 100 это военная катастрофа тактического уровня. Но не в случае с русскими.

ЗСУ работают по пехоте россиян после уничтожения их техники: зачем это нужно

Большая часть их продвижений вперед выглядит именно так: украинцы разносят большую часть подразделения, но та малая часть, что прорвалась, пытается закрепится.

Для понимания, в западных военных доктринах допустимые потери для подразделения обычно варьируются от 5% до 30%, после чего подразделение считается не боеспособным (или частично боеспособным, способным только к обороне) и требуется его вывод на пополнение и обновление.

Однако в этой войне все эти нормы, правила и стандарты просто не работают. Это к теме слепого копирования.

Война с русскими – это война на истребление. Они не выведут свое подразделение только потому, что потеряли 30%. Они будут гнать его вперед или держать в окопе до последнего солдата. Это п*здец какой-то, если честно. Привалило, конечно, "счастья" украинцам с этим пи*децом иметь дело.

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