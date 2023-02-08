10-летний Дамир из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса Мирных'

Десятилетний Дамир Коновка поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова своей историей о пережитом в Мариуполе. В подвале, где мальчик с семьей скрывался от обстрелов, он был единственным ребенком. Вспоминает, как топили снег, готовили на костре, играли в импровизированные настольные игры. Однажды пришло страшное известие — отец Дамира погиб...

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"У нас был лучший подвал: там были электричество и линолеум. Мы там сидели. Разных подушек накидывали и одеял, там спали. В подвале нас было десять, а потом девять. Мы брали продукты, котелок и шли на костер готовить. Собирали воду из дождя, снег топили", - вспоминает Дамир.

Он слышал взрывы. Больше всего пугали происходившие неподалеку. Ночью удавалось выспаться, а днем играл в настольные игры, которые рисовал вместе с находившимися в подвале. О том, что отца не стало, он узнал от мамы.

"Мамы долго не было, я пришел к ней и она мне это сказала. Папа был сильный, он меня любил. Он полицейским работал, а еще разминировал бомбы", - делится Дамир.

Семья выезжала из Мариуполя на автомобиле. Ехали зигзагами мимо разрушенных домов, проезжали бесчисленное количество блокпостов, слышали выстрелы, разворачивались — и снова продолжали путь. Из родного города удалось вывезти любимцев: трех кошек и собаку, о которых с нежностью рассказывает Дамир. Семья нашла убежище в Чехии.

"Все, кто знает мой номер телефона, и чьи номера у меня были, живы. Украина победит и больше не будет войн", - уверен Дамир. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Дамира вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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