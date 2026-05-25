Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1020 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 356 тыс. 940 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 25 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 953), пять боевых бронированных машин (24 608), 47 артиллерийских систем (42 687), две РСЗО (1 802), 1 924 БпЛА оперативно-тактического уровня (310 245), 14 наземных робототехнических комплексов (1 465).

Также уничтожено 302 единицы автомобильной техники и автоцистерн (99 000), две единицы спецтехники (4 218) и 55 ракет (4 687).

Всего за сутки Россия потеряла 2 354 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 396 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Также там сообщили о поражении патрульного корабля и ракетного катера в Новороссийске, а также ряда других объектов как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

