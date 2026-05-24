Силы обороны поразили один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе – Генштаб

Силы обороны 23-24 мая нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" – один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе.

Поврежден нефтеналивной стендер. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, перечислив и другие пораженные цели, среди которых – сторожевой корабль и ракетный катер в Новороссийске.

Под ударом – "Таманьнефтегаз"

По данным Генштаба, 23-го и в ночь на 24 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"В частности, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарский край, РФ). По предварительной информации поврежден нефтеналивной стендер", – указано в сообщении.

В ГШ добавили, что терминал "Таманьнефтегаз" является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора.

Другие пораженные цели в РФ и на оккупированных территориях Украины

Генштаб также сообщил о поражении склада хранения боеприпасов в Межгорье (ВОТ АР Крым), склада материально-технических средств, склада боеприпасов и склада горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцкого Луганской области.

Кроме того, поражены пункты управления БпЛА оккупантов в районах Борисовки (Белгородская область РФ), Воскресенки (Донецкая область) и Теткино (Курская область РФ).

Вблизи населенного пункта Волфинский в Курской области РФ поражено сосредоточение живой силы противника.

Кроме того, 23 мая в военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно предпринимать меры для прекращения вооруженной агрессии против Украины", – заверили в Генштабе

