Работают дроны FirePoint-2: в СБУ показали, как уничтожают логистику и базы оккупантов на Луганщине. Видео

СБУ совместно с военными Сил беспилотных систем ВСУ провели новую серию ударов по тыловым объектам российских оккупантов в Луганской области. Под прицелом оказались вражеский эшелон, резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы, где обслуживали БпЛА армии РФ.

Для атак использовали ударные дроны FirePoint-2. О результатах операции сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях устанавливали координаты целей, после чего операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ наносили высокоточные удары по объектам противника.

Поражение нанесли во временно оккупированных Луганске, Кадиевке и Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах. Среди уничтоженных объектов – пункт дислокации личного состава, ремонтная база для вражеских дронов, здание оккупационной "полиции", техника и значительные запасы горючего.

Потери российских войск в живой силе превысили 80 человек убитыми и ранеными. После ударов на объектах вспыхнули масштабные пожары, которые зафиксировали даже спутниковые системы мониторинга.

