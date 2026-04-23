Было повреждено три резервуара с нефтью: в СБУ раскрыли подробности поражения российской НПС в Нижегородской области. Видео
В ночь на четверг, 23 апреля, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ударили по нефтеперекачивающей станции "Горький" в поселке Мешиха Нижегородской области России. Объект является важным звеном нефтетранспортной системы РФ, который входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга".
Об этом сообщает информированный источник OBOZ.UA в СБУ. В результате удара были повреждены три резервуара с нефтью и вспыхнул масштабный пожар.
Что известно
Как стало известно, станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению "Сургут – Горький – Полоцк". Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности до НПЗ "Лукойл" в Кстово Нижнегордской области.
По предварительным данным, удар повредил три резервуара с нефтью, а масштабный пожар охватил площадь 20 тысяч метров квадратных.
"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку. В итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.
Что известно об объекте
Заметим, что станция "Горький" – это стратегически важный объект российского топливно-энергетического комплекса, расположенный в Кстовском районе Нижегородской области. Она одна из крупнейших и ключевых станций в системе магистральных нефтепроводов компании "Транснефть".
Объект имеет один из крупнейших резервуарных парков в структуре "Транснефти", где хранятся значительные объемы нефти перед дальнейшей перекачкой.
Как сообщал OBOZ.UA, масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе Краснодарского края вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров.
