Война России против Украины очень быстро переходит на новый технологический уровень, являющийся в значительной степени следствием решений, принятых самой Россией.

Про це пише в улюбленій газеті Трампа New York Post вельми авторитетний військовий експерт - аналітик Forbes Девід Гемблінг.

"Володимир Путін створив монстра, і цей монстр може його знищити", - зауважує він, коментуючи стрімкий розвиток безпілотних і роботизованих технологій на полі бою в Україні.

Зеленський нещодавно повідомив про безпрецедентний випадок: уперше за час війни позицію супротивника вдалося захопити виключно за допомогою безпілотних систем - без участі піхоти і без втрат.

Замінюючи солдатів роботизованими системами, Україна зменшила залежність від людського ресурсу.

Водночас це відкриває двері до нової реальності, де машини здатні самостійно виявляти та знищувати людей, - зазначає Гемблінг.

Пересуватися землею значно складніше, ніж літати. Саме тому дрони вже стали звичним інструментом війни, тоді як наземні роботи досі мають проблеми з навігацією, - пояснює він.

Спочатку наземні безпілотники виконували прості завдання - доставляли вантажі туди, де це надто небезпечно для людей. Але дуже швидко їхня роль почала зростати. Тепер вони можуть евакуйовувати поранених, встановлювати міни і навіть брати участь у боях.

Українські розробники кажуть, що можуть створювати такі системи за кілька тижнів, тоді як на Заході на це зазвичай ідуть роки.

Україна підходить до цього практично й не кваплячись: тут створюють недорогі пристрої на базі комерційних рішень, одразу відправляють їх на фронт і вдосконалюють уже в реальних умовах.

Але й проблеми ще є - наземним роботам досі важко самостійно об'їжджати перешкоди. Тому їх зазвичай не залишають самих: оператор керує з землі, а дрон зверху стежить за ситуацією і підказує, куди краще рухатися.

За словами Зеленського, українські сили вже проводять повністю роботизовані наступальні операції. У них одночасно використовуються повітряні дрони та наземні безпілотні платформи.

Автор зауважує, що Україна розраховує виготовити близько 20 тисяч наземних роботів уже цього року і за потреби швидко нарощувати виробництво.

Україна вже тестує роботів, що нагадують собак, а також людиноподібні машини.

Наступ Росії може натрапити на стіну з роботизованих систем, якими керують оператори на відстані в десятки кілометрів від фронту.

Поле бою майбутнього може стати повністю механізованим, а прямі бої людей виглядатимуть так само застаріло, як сьогодні - поєдинки на мечах.

Отака стаття достатньо відомого в світі шановного фахівця. (Зрозуміло - дуже й дуже скорочено.)

Тож Трампові з його "у вас немає карт" є що почитати в газеті, якій він довіряє.

Можемо й разом щось спробувати в ході припинення їм [чи розвязання] чергової надцятої війни - й нехай порівняє українську ефективність із славнозвісними "стандартами НАТО".

Допомога Україні в її складний час, безумовно, мала б стати кращою інвестицією його президентства.