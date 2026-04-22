Армия РФ штурмовала всю линию фронта: это подготовка к 9 мая или к наступлению? Интервью со Ступаком

Российская оккупационная армия существенно активизировалась на Сумщине, якобы пытаясь взять город Сумы в полуокружение. Параллельно с этим противник устроил штурмы вдоль всей линии фронта. Что происходит? Это подготовка к наступлению на новом участке фронта или ко "дню победы"? Объективно у врага нет для этого дополнительных сил. Общая численность его войска практически осталась неизменной – около 717 тысяч. При этом, резерв не слишком большой – 58 тысяч, 20 тысяч из которых уже брошены на Покровское направление. Так что активность на других участках скорее всего является попыткой отвлечь украинские силы.

Видео дня

В то же время, в самой России происходят знаковые события по контролю за Рунетом. Отныне этим занимается так называемая "вторая служба ФСБ", которую раньше называли "охранкой", а сейчас – "палачами". Это может свидетельствовать о том, что режим Путина в России действительно боится массовых беспорядков.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Нардеп Юлия Кириенко опубликовала сообщение об угрожающей ситуации на Сумщине. По ее словам, враг вклинился в украинскую оборону на четырех участках, оккупанты продвигаются малыми группами в сопровождении КАБов и артиллерии, при этом, город Сумы может оказаться в полуокружении. По вашим оценкам, действительно ли ситуация угрожающая?

– Мы доверяем госпоже Юлии, она говорит о ситуации, которая есть на месте. Из того, что показывает карта DeepState, на Сумщине примерно 300 квадратных километров неподконтрольной территории Украины.

Не понимая ситуацию на месте, я не могу делать выводов, но осторожно предполагаю, что речь идет о попытке отвлечь внимание наших Сил обороны от другого направления. Буквально на прошлой неделе ГУР говорило о том, что 20 тысяч россиян из резерва брошены именно на Покровско-Мирноградское направление. То есть из резерва в 58 тысяч они взяли 20, почти треть.

Поэтому мне больше кажется, что это попытка растянуть наши силы, чтобы командование ВСУ, генерал Сырский были вынуждены забрать людей из Мирнограда, из Экономического и бросить на Сумщину.

Логика россиян такова: сил у нас везде не хватает, где тонко, там должно порваться.

– Возможно, эти действия врага также каким-то образом привязаны к "сакральной" дате 9 мая?

– На 9 мая можно получить награды, звезду героя, генеральские лампасы, но чтобы успеть, надо не позднее 20 апреля подать соответствующие рапорты о большой проделанной работе.

Сегодня уже 20 апреля. Понадобится 2-3 недели, чтобы разогнать эти все данные, согласовать и т.д. Поэтому я думаю, что, возможно, частично эти действия связаны с приближающимся 9 мая, чтобы показать свою работу, мол, мы здесь так стремительно зашли. Конечно, они на своих картах могут написать вдвое больше, чем есть по факту. Так что это действительно может уложиться в конструкцию 9 мая – чем больше поводов для разговоров, тем больше наград можно получить.

– Также стало известно о том, что за последние двое суток российские войска провели штурмы вдоль всей линии фронта. Это также может быть попыткой оттянуть часть наших сил из Донецкой области?

– Я думаю, да. Вы же понимаете, что у нас не хватает людей, и чем больше пылает в большем количестве точек, тем сложнее для нас реагировать, тем сложнее оперировать людьми, мы вынуждены везде забирать людей, чтобы тушить новые точки.

В целом, протяженность линии фронта у нас 1200 километров. Я думаю, после этих наступательных операций на Сумщине она увеличилась на несколько десятков километров, и это действительно очень много.

– Но хватает ли ресурса у оккупационной армии? Несколько месяцев назад в Генштабе называли цифру: около 700 тысяч российских военных оккупационного войска сейчас находится на территории Украины. По вашим оценкам, может ли последняя активизация врага свидетельствовать о том, что у него появились дополнительные силы, скажем, еще 100 тысяч?

– Я общался с украинскими военными, которые отвечают за сбор данных о россиянах. По состоянию на конец февраля – начало марта они называли цифру 717 тысяч. Это несмотря на то, что почти ежемесячно российская армия так или иначе теряет по 30 тысяч. О сотнях тысяч дополнительных сил речь не шла – речь шла о 58 тысячах в резерве, которые они собрали для начала какого-то наступательного действия.

Поэтому я больше склоняюсь к тому, что все же Донецкая область для них в приоритете. Все остальные – то отвлечение внимания, попытки оттянуть нас.

– Президент Зеленский предположил, что Россия ограничивает доступ граждан к социальным сетям, к интернету не безосновательно, что, возможно, в Кремле планируют активизировать мобилизацию, но опасаются недовольства населения, протестов и так далее. По вашему мнению, может ли Кремль пойти на такой непопулярный шаг? Если да, то на какое количество дополнительных контрактников он может рассчитывать? Как тогда будет развиваться ситуация?

– Они на 550% увеличили денежные выплаты за подписание контрактов. Магадан на первом месте – почти 48 тысяч американских долларов разово. Второе место – Ленинградская область, около 47 тысяч, в Москве, для сравнения, – 36 тысяч, почти на 10 тысяч долларов меньше, чем в Ленинградской области.

Если бы мы говорили еще на позапрошлой неделе, я бы не согласился с президентом относительно того, что в Кремле боятся бунтов, потому что они давно уже идут в формате "нам не нужен интернет, потому что украинцы вербуют наших россиян, вот генерала Алексеева почти не убили". Но появились дополнительные данные. Кто из российского ФСБ теперь занимается Рунетом, кому поручили его курировать? Если раньше этим занимались контрразведчики, задачей которых было выявлять предателей в интернете, то сейчас, как говорят российские обозреватели, эту работу поручили второй службе ФСБ. Первая служба – это контрразведка, а вторая служба – это структура, которая во времена Российской империи называлась "жандармерией" или "охранкой".

Во времена Советского Союза это было так называемое пятое управление, которое занималось церковниками, интеллигенцией, несогласными, Сахаровым и так далее. Именно это управление называют палачами. Именно они травили Навального, травили Кара-Мурзу. Это просто палачи, не интеллектуалы. Это охрана режима Путина.

Если уж им это поручили, возможно, действительно у Кремля есть опасения, что внутри страны что-то может взорваться. Я не могу сказать где именно, потому что пока предпосылок к взрывам не вижу, но то, что поручили этому ведомству, достаточно знаково.

Кстати, на митинги в России ходят люди из центра "Э" – "противодействия экстремизму". Это милицейская полиция. Они постоянно снимают, кто приходит, а позже выясняют их фамилии. И это управление сейчас занимается управлением всего Рунета. Поэтому, возможно, власть действительно опасается, что может что-то взорваться.

Но для тотальной мобилизации пока что предпосылок нет, об этом речь не идет. Российские экономисты бьют тревогу, говорят, будет тотальная мобилизация – будет коллапс России, прежде всего из-за того, что людей заберут из экономики, не будет за счет кого выплачивать средства российским военным. Ведь гражданская экономика – это драйвер России. Если ее не будет, если останется только военная составляющая, за счет чего финансироваться?