Оккупанты атаковали Харьков: пострадали пять человек

На рассвете 10 июня российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города.

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Известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об атаке

Первые сообщения об утренней атаке на Харьков начали появляться после 4 часов.

"Попадание реактивного "шахеда" в Холодногорском районе. На месте удара – пожар", – писал Терехов в 04:06.

На город россияне направили десятки ударных дронов.

"На рассвете враг нанес 26 ударов БпЛА по Харькову. Под массированной атакой находился Холодногорский район. Вследствие "прилетов" вспыхнули пожары", – уточнил актуальные на 05:20 утра данные Синегубов.

По состоянию на 05:49, по данным городского головы, было известно о по меньшей мере пяти пострадавших.

В частности, уточнял Синегубов, в помощи медиков нуждались женщины в возрасте 68, 81, 35 и 42 года: у них диагностирована острая реакция на стресс.

Кроме Холодногорского района прилеты фиксировались также в Шевченковском районе. Там удар пришелся на лесополосу.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали дроном двухэтажный жилой дом в Запорожье. В результате атаки там вспыхнул пожар, повреждения получили соседние дома. Известно, что пострадали семь человек, среди которых семья с детьми.

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