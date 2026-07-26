В оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы: горит ТЭЦ под Симферополем. Фото и видео

Ночью 26 июля временно оккупированный Крым подвергся атаке дронов. Взрывы раздавались в разных городах полуострова, в частности в районе Симферополя.

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Там под атакой оказалась Таврическая ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об ударах по Крыму

Жители Крыма этой ночью сообщали о взрывах в ряде городов полуострова.

"В Симферополе, по сообщениям, под ударом находится Таврическая ТЭЦ", – отметили в Exilenova+.

На одном из видео, снятых очевидцами, видна вспышка, характерная для поражения энергообъектов.

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Канал "Крымский ветер" тем временем сообщил, что после взрывов на Таврической ТЭЦ зафиксирован пожар. А в Симферопольском районе после этого начались перебои с напряжением: "мигает свет", как отметили в канале.

"Также поступают сообщения об атаках в Ялте и Феодосии", – добавили в Exilenova+.

По данным "Крымского ветра", в Феодосии местные жители слышали звук двигателей большого количества БПЛА, а также мощные взрывы в 02:12 и 02:24 ночи.

"Ориентировочно, был нанесен удар по позициям РЛС на горе Тепе-Оба. В сети обсуждают взрывы. В городе отключилось электричество, подписчики сообщают об ударе по подстанции", – отметили в канале.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля в Крыму был поражен логистический объект Wildberries.

В тот же день были поражены склады этого маркетплейса в Санкт-Петербурге и Твери.

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