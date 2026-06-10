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Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото

София Закревская
War
2 минуты
96
Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото
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Во вторник, 9 июня, российские оккупационные войска ударили дронами по Вольнянску Запорожской области. В результате атаки БпЛА пострадали семь человек, среди которых семья с детьми.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Подробности о последствиях обстрела раскрыли в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за атаки врага разрушен двухэтажный жилой дом, возник пожар. Также повреждены соседние жилые дома.

"Спасатели ликвидировали пожар на площади 120 кв.м. На месте происшествия работали все экстренные службы", – сказано в сообщении.

Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото

Среди пострадавших – 3-летняя девочка, ее 7-летний брат и 33-летняя мать. Семью госпитализировали, каждому из них оказали медицинскую помощь. Также пострадал 65-летний мужчина, он находится под наблюдением медиков.

Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото
Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото
Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото
Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото
Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: среди пострадавших женщина и двое детей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая российские войска атаковали город Вольнянск в Запорожской области. Под удар попал частный дом: он разрушен, вспыхнул пожар. Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей.

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