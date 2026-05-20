Оккупанты атаковали Вольнянск на Запорожье: среди раненых – дети

20 мая российские войска атаковали город Вольнянск в Запорожской области. Под удар попал частный дом: он разрушен, вспыхнул пожар.

Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей, младшему из которых всего два года. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки

Федоров рассказал, что Вольнянск в Запорожском районе оккупанты атаковали ближе к утру.

"Удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками поврежден автомобиль и соседние дома", – говорится в сообщении.

Пострадали люди – вероятно, супруги и двое их детей.

"Ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей – 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь", – отметил Федоров.

Чем именно враг нанес удар – чиновник не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ массированно атаковала Сумскую область. В Конотопе разрушена многоэтажка, есть пострадавшие.

Также враг нанес удар баллистикой по Днепру. В городе вспыхнул пожар, пострадали пять человек.

А на Черниговщине накануне вечером враг ударил ракетами по газовой инфраструктуре, зафиксированы разрушения.

