РФ массированно атаковала Сумщину: в Конотопе разрушена многоэтажка, есть пострадавшие. Фото и видео
В ночь на среду, 20 мая, российские оккупационные войска массированно атаковали Сумскую область ударными БпЛА. Зафиксированы попадания беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской громадах, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Детали относительно ударов по Конотопу раскрыл городской голова Артем Семенихин.
Атака РФ на Конотоп
Семенихин сообщил о попадании по попаданию "Шахедов" по частным домам. Из-под завалов вытащили трех людей, их повезли в больницу.
Также мэр сообщил о попадании в многоэтажку. Пятиэтажный дом был частично разрушен, там обвалилось три этажа.
В ОВА сообщили о по меньшей мере шести пострадавших в Конотопе.
"Информация о раненых уточняется. Молимся, чтобы обошлось без жертв... Продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и близлежащих домов", – написал Григоров.
По словам Семенихина, в городе также повреждена больница и разрушен музей.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 19 мая, российские оккупанты прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Буринской громаде Сумской области. Погибла пассажирка, водитель получил ранения.
