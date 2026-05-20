РФ массированно атаковала Сумщину: в Конотопе разрушена многоэтажка, есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на среду, 20 мая, российские оккупационные войска массированно атаковали Сумскую область ударными БпЛА. Зафиксированы попадания беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской громадах, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Детали относительно ударов по Конотопу раскрыл городской голова Артем Семенихин.

Атака РФ на Конотоп

Семенихин сообщил о попадании по попаданию "Шахедов" по частным домам. Из-под завалов вытащили трех людей, их повезли в больницу.

Также мэр сообщил о попадании в многоэтажку. Пятиэтажный дом был частично разрушен, там обвалилось три этажа.

В ОВА сообщили о по меньшей мере шести пострадавших в Конотопе.

"Информация о раненых уточняется. Молимся, чтобы обошлось без жертв... Продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и близлежащих домов", – написал Григоров.

По словам Семенихина, в городе также повреждена больница и разрушен музей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 19 мая, российские оккупанты прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Буринской громаде Сумской области. Погибла пассажирка, водитель получил ранения.

