Враг нанес удар баллистикой по Днепру: вспыхнул пожар, двое пострадавших

В ночь на среду, 20 мая, российские оккупационные войска нанесли новый удар по Днепру. Враг попал по городу баллистической ракетой, раздался сильный взрыв. Известно по меньшей мере о двух пострадавших.

Вследствие обстрела в Днепре вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атаковал Днепр. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Позже стало известно, что два человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр, оба были госпитализированы. Мужчина 40 лет в тяжелом состоянии. 25-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 17 на 18 мая Россия снова массированно атаковала Днепр дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили по меньшей мере 22 мирных жителя, среди них – двое детей.

