Россия массированно атакует Днепр дронами: на крыше многоэтажки вспыхнул пожар

Страна-террорист не прекращает своих обстрелов по украинским городам. В ночь с 17 на 18 мая, Россия снова массированно атакует Днепр дронами.

Видео дня

Известно, что на крыше многоэтажки вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"Из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки. Информация о пострадавших уточняется", – рассказал чиновник.

Позже Александр Ганжа сообщил, что в Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 17 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область. Два человека погибли, шесть ранены.

Напомним, что утром 17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку Надднепрянского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!