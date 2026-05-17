За день враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область: двое погибших, есть раненые. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. С начала суток, 17 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область.

В результате обстрелов два человека погибли. Есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Два человека погибли, пятеро получили ранения. Почти 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией", – рассказал чиновник.

Детали обстрелов

– На Никопольщине под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажка и частный дом, автомобили. Разрушен дачный дом, еще один – поврежден. Два человека погибли. Четверо – пострадали. Двое из них госпитализированы. Мужчина 78 лет – "тяжелый". 42-летний пострадавший в состоянии средней тяжести.

– На Синельниковщине пострадали Васильковская и Межевская громады. Повреждены частные дома и авто. Ранен 41-летний мужчина.

– В Криничанской громаде Каменского района повреждены авто.

– На Криворожье россияне атаковали Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Повреждена инфраструктура.

Напомним, что утром 17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку Надднепрянского.

Ранее сообщалось, что в течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали в результате российской агрессии, из них 22 ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Спустя почти сутки после удара стало известно, что погибли 24 человека, десятки пострадали.

