Армия России за неделю убила в Украине 52 мирных человека, – Зеленский

В течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали вследствие российской агрессии, из них 22 ребенка.

Для убийств мирного населения ВС РФ применили тысячи дронов, десятки ракеты и более 1300 авиабомб. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия террора

По информации главы государства, всего за 7 дней российские захватчики выпустили по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиационных бомб и 74 ракеты разных типов. При этом Зеленский подчеркнул, что большинство ракет были баллистическими.

"Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка", – сообщил Зеленский.

Нужна помощь партнеров

Подведя итоги недельного российского террора, Зеленский заявил, что украинцам нужно больше защиты, и все, что поддерживает украинскую ПВО и помогает сохранять жизнь. Зеленский подчеркнул, что программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты важны.

Также Зеленский рассказал, что не менее важно работать в Европе над совместной защитой против баллистики.

"Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", – заявил президент Украины.

Напомним, вечером 16 мая страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Днепр, запустив в сторону города более 20 ударных БпЛА. Прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. По меньшей мере три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Они ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую еду херсонцам, нуждающимся в помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. За почти сутки после удара было известно: погибли по меньшей мере 24 человека, десятки пострадали.

