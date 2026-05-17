Россия атаковала Днепр десятками 'Шахедов': в городе фиксируют пожары

Поздно вечером в субботу, 16 мая, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Днепр, запустив в сторону города более 20 ударных БпЛА. Прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. По меньшей мере один человек пострадал.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. "Враг атакует Днепр. Произошло несколько возгораний. Угроза продолжается", – написал он.

Впоследствии стало известно, что один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр – 70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом.

Об угрозе дронов для города предупреждали Воздушные силы ВСУ. "Группа БпЛА в направлении Днепра с юго-востока", – отмечали там.

Мониторинговые каналы сообщали о 20 БпЛА в сторону Днепра, а затем – о еще восьми.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 мая российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Вследствие обстрела в областном центре есть раненый. После атаки в городе произошел пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!