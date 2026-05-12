Россия атаковала Днепр: произошел пожар, есть пострадавший

Утром 12 мая российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Вследствие обстрела в областном центра есть раненые.

После атаки в городе произошел пожар. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации областной власти, в результате утреннего удара по Днепру пострадал один человек. На месте прилета вражеского БПЛА возник пожар.

Также представители местной власти уточнили, что целью российской атаки в Днепре стал объект транспортной инфраструктуры.

"Враг атаковал Днепр. Получил ранения один человек. Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура", – сообщили в ОВА.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении группы БПЛА в сторону Днепра около 2:00 ночи. Еще спустя несколько часов местные жители писали о пролете группы беспилотников в сторону областного центра.

Напомним, в ночь на вторник, 12 мая, РФ начала очередную массированную атаку на Украину сразу после завершения "перемирия", запустив дроны с разных локаций. В частности, громко было в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на объявленное прекращение огня, в ночь на 10 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 27 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили все цели. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

