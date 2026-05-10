Несмотря на 'перемирие', Россия ночью атаковала Украину 27 дронами: силы ПВО уничтожили все цели

Несмотря на объявленное прекращение огня, в ночь на 10 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 27 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили все цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В течение ночи, начиная с полуночи 10 мая, россияне атаковали Украину 27 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия", которые запускали с направлений российских городов Приморско-Ахтарск и Миллерово.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА различных типов.

Попаданий не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью, в разгар "перемирия", оккупанты ударили по жилому дому в Харькове. Пострадали люди, в том числе двое детей.

Также войска РФ атаковали дроном спецтранспорт газовиков в Донецкой области: авто сгорело дотла.

Кроме того, в ночь на 9 мая Россия атаковала Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов погибли и получили ранения люди.

