'Перемирие' в действии: оккупанты ударили по жилому дому в Харькове

Вечером в субботу, 9 мая, несмотря на объявленное перемирие, страна-агрессор Россия атаковала Харьков. Враг нанес по городу удар беспилотником, который попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Попадание зафиксировано в девятиэтажный дом, есть пострадавшие, среди которых двое детей.

"Все экстренные службы направляются на место "прилета", – написал Синегубов.

Впоследствии стало известно, что 8-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс вследствие вражеского удара БпЛА в Индустриальном районе. Медики оказывали ребенку всю необходимую помощь.

Вскоре количество пострадавших в Харькове возросло до пяти. У всех медики диагностировали острую реакцию на стресс, в том числе и у еще одного 8-летнего мальчика.

В ОВА позже уточнили, что вражеский БпЛА попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома. Повреждена лифтовая шахта, выбиты около 30 окон, отметил мэр Игорь Терехов.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации во время "режима тишины" 9 мая уменьшили количество штурмов и обстрелов, но не прекратили их. За неполные сутки враг атаковал на фронте минимум 51 раз, а также ударил с воздуха по приграничным и прифронтовым регионам.

Под обстрелами кроме Харькова оказались Запорожье, а также Днепропетровщина и Донетчина.

