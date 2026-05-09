На Запорожье российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль: водитель погиб, пассажиры получили ранения

В субботу, 9 мая, армия России атаковала Пологовский район Запорожской области. Враг ударил FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором были люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки есть погибший и раненые.

По словам чиновника, в машине на момент атаки находились пожилые люди. 67-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Пассажиры из-за атаки получили ранения: у 62-летнего мужчины осколочные ранения рук и ног, а 61-летней женщине медики устанавливают диагноз полученной травмы.

Пострадавших, по его словам, доставили в областную больницу.

Напомним, в ночь на 9 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 44 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 34 цели.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о введении трехдневного перемирия в войне России с Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая.

Это перемирие предусматривает прекращение всех боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым официально разрешил провести парад в Москве 9 мая, указав в нем четкие координаты квадрата, который будет "исключен из плана применения украинского вооружения".

Документ, появившийся на сайте главы государства, вызвал истерику у россиян.

