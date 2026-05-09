Ночью Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 43 дронами: силы ПВО обезвредили 34 цели

В ночь на 9 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 44 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 34 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 9 мая (с 18:00 8 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 43-мя ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА различных типов на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В воздушном пространстве нашего государства вражеские беспилотники начали фиксировать уже после 19 часов. Последнее сообщение ПС о движении российских БпЛА было опубликовано в 23:17, за чуть более чем 40 минут до начала режима прекращения огня: защитники предостерегали о БпЛА с Сумщины (мимо Ромны) на Полтавщину.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о введении трехдневного перемирия в войне России с Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая.

Это перемирие предусматривает прекращение всех боевых действий, а также обмен пленных в формате 1000 на 1000.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым официально разрешил провести парад в Москве 9 мая, указав в нем четкие координаты квадрата, который будет "исключен из плана применения украинского вооружения".

Документ, появившийся на сайте главы государства, вызвал истерику у россиян.

