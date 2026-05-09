Накануне перемирия Россия атаковала приграничье Черниговщины: погибли отец и сын. Фото

Накануне вечером российские войска ударили по пограничному селу на Черниговщине. Атаковали они сельхозпредприятие, там вспыхнул пожар.

Погибли два человека, отец и сын, еще один человек получил ранения. О последствиях атаки сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

Под ударами оккупантов вечером 8 мая оказалось сельхозпредприятие в одном из сел Новгород-Северского района.

За считанные часы до начала режима прекращения огня, которого так долго выпрашивал Кремль, россияне успели убить двух человек.

"В результате дроновой атаки по сельскохозяйственному предприятию возник пожар. К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы. Спасатели ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 43 дронами. Силы ПВО обезвредили 34 цели. Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

При этом последнее сообщение ВС ВСУ о движении вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины было опубликовано менее чем за час до начала режима прекращения огня – в 23:17 8 мая.

