Силы обороны Украины уже добрались до Мариуполя: в ISW проанализировали, как это может повлиять на ход войны

1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уже добрался до временно оккупированного Мариуполя. За более чем 100 км от линии фронта украинские воины проводят разведку и создают проблемы для логистики оккупантов с помощью дронов.

Чувствовать себя в безопасности захватчики в районе Мариуполя больше не могут. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Силы обороны уже проводят разведку и перекрывают российские наземные линии связи в оккупированном Мариуполе Донецкой области, от которого до линии фронта – около 105 километров. И это является свидетельством роста украинских возможностей по нанесению ударов средней дальности.

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" 8 мая сообщил об ударах по российским военным целям возле Мариуполя и о том, что операторы БпЛА перекрывают российскую логистику на глубину до 160 км.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 8 мая, в частности "Азовом", подтверждают, что украинские силы запускали беспилотники и поразили грузовик на автомагистрали Т-0509 Мариуполь-Донецк (автомагистраль H-20) примерно в 95 километрах от линии фронта.

Дополнительные геолокационные кадры 1-го корпуса НГУ "Азов" зафиксировали работу украинских БПЛА вдоль этой же трассы примерно в 95-104 километрах от линии фронта, а также в самом Мариуполе, на автодороге М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь.

Трассу Н-20 Мариуполь-Донецк оккупанты используют для обеспечения своих группировок, действующих к северу от Мариуполя и далее на северо-восток в рамках наступления на украинский "пояс крепостей".

Трасса М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь простирается на запад до оккупированных Запорожской и Херсонской областей и поддерживает российскую логистику на Ореховском направлении и восточном (левом) берегу Днепра.

"Способность Украины наносить удары беспилотниками по движущимся целям на расстоянии более 100 километров от линии фронта, в районах, где российские войска ранее могли осуществлять логистику относительно безопасно, вероятно, приведет к частичным последствиям воздушного перехвата на поле боя, что ухудшит способность российских войск проводить будущие наступательные операции или защищаться от украинских контратак", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили, что с конца декабря 2025 года Силы обороны усиливают мидл-страйки (удары на оперативную глубину на расстоянии 50-200 км) по скоплениям оккупационных войск и российских военных объектах на оккупированной части Украины. С марта этого года интенсивность и частота таких ударов значительно возросла – и, предполагают в ISW, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

"Усиленные и устойчивые усилия украинской кампании воздушного перехвата на оперативной глубине могут поддерживать будущие украинские контратаки, такие как украинские контратаки, которые привели к освобождению значительной части Купянска в ноябре 2025 года и более 400 квадратных километров на юге Днепропетровской области в начале 2026 года", – прогнозируют в ISW.

