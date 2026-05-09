Силы обороны сократили армию Путина еще на 1080 оккупантов и почти 400 единиц автотехники: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 340 тыс. 270 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 9 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 920), три боевые бронированные машины (24 541), 82 артиллерийские системы (41 712), две РСЗО (1 780), одно средство ПВО (1 371), 1 479 БпЛА оперативно-тактического уровня (281 208) и семь наземных робототехнических комплексов (1 351).

Также уничтожены 373 единицы автомобильной техники и автоцистерн (95 252).

Всего за сутки Россия потеряла 1 948 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 173 единицы спецтехники и 4 585 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российском Ростове было поражено предприятие, которое занимается разработкой военной радиоэлектроники.

Также в Генштабе подтвердили поражение арсенала и двух заводов по производству взрывчатки и ФАБов на территории РФ.

Кроме того, Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Ярославле – в более чем 700 км от украинской границы.

В тот же день в Грозном прогремели взрывы, под прицелом были главная военная база и здание ФСБ, а в Перми в третий раз за 9 дней атакован "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!