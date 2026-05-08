В Перми третий раз за 9 дней атакован 'Лукойл-Пермнефтеоргсинтез': поднялся дым. Фото и видео

Утром 8 мая в российской Перми прозвучали взрывы. Снова был атакован местный НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар, с завода эвакуировали персонал.

Атаку подтвердили местные властипод ударом могла оказаться установка АВТ-4. Это уже третий удар по НПЗ в Перми за последние девять дней, пишет независимое российское издание ASTRA.

Пермь под ударом украинских дронов

Взрывы в Перми прозвучали около 7 часов утра 8 мая.

Так, об "атаках дронов" и работе российской ПВО губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в 07:40. Тогда он утверждал, что "один БпЛА сбит", а "эскстренные службы продолжают работу".

Уже в 07:53 чиновник заявил о "прилете вражеских беспилотников на промышленные площадки Пермского края".

"Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб. В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие", – написал Махонин, объяснив пермякам, что в их случае прятаться от взрывов придется в подземных переходах, на парковках и первых этажах многоэтажек.

Прилетело по НПЗ

ASTRA тем временем провела OSINT– анализ снятого очевидцем кадра с дымом, поднимающимся над местом прилета – и пришла к выводу: в Перми третий раз за 9 дней атакован "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

"Проанализировав фотографию очевидца, OSINT-специалист ASTRA установил, что снимок был сделан с парковки ТЦ "Планета" — примерно в 5,5 км от территории ПНОС. Власти подтвердили атаку "на одно из промышленных предприятий", но не уточнили названия. По данным местных каналов, в части школ отменили занятия, в некоторых школах детей эвакуируют", – отмечено в сообщении.

Подтверждает выводы ASTRA и украинский канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

"Силы обороны снова поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Предварительно согласно геолокаций поражена установка АВТ-4, на месте начался пожар. Координаты: 57.910437° 56.123109°", – отмечено в сообщении.

Согласно сообщениям в местных пабликах, дистанционно будут учиться также студенты некоторых высших учебных заведений.

Также в местных чатах встречаются интересные "лайфхаки": напуганных взрывами детей рекомендуют успокаивать пением "военных песен".

А вот "праздничный салют" на 9 мая в Перми почему-то решили отменить.

В ASTRA добавили, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России.

Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из самых технологически оснащенных в стране, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.

Этот НПЗ уже был атакован 30 апреля, а также накануне, 7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 8 мая, Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной сферы в Ярославле. Речь идет о местном НПЗ, пораженном минувшей ночью. Он замыкает топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводом РФ, объем переработки – 15 млн тонн нефти в год. Завод работает, в том числе, на обеспечение нужд российской армии.

