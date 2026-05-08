Пока дополнительная ПВО катается по улицам Москвы и создает телевизионную картинку, состоялся реальный фейерверк в Чебоксарах, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

У принципі, логіка залізна: те, що відбувалося 70 років тому в дідів, на поточну ситуацію на фронті впливає більш ніж ніяк. І якщо Кремль обирає парадну показуху, то нам цікаво далі працювати по їхньому військово-промисловому комплексу.

Це вже п'ята хвиля атак з літа 2025 року по підприємству АТ "ВНДІР-Прогрес", але цього разу застосували крилаті ракети "Фламінго", тоді як раніше працювали виключно дронами.

Блокування довгої руки

П'ятий приліт по стратегічно важливому підприємству, що випускає навігаційні модулі "Комета" і приймачі супутникового сигналу, прямо блокує масштабування довгої руки противника.

На відео чітко зафіксовано, що горить адміністративний корпус, а потужний вибух стався безпосередньо в районі цеху адаптивних решіток "Комета". Саме ці плати дозволяють російським виробам (від "Шахедів" до УМПК) ігнорувати нашу РЕБ і протистояти їй.

Думаю, що комунікаціям, трубам, делікатній електриці, верстатам для мікроелектроніки і кранам у зоні до 150 метрів стало дуже кепсько.

Хто не вірить у щільність ураження, може подивитися, що вибухова хвиля зробила з фасадом гігантського торгового центру "МТВ Центр" навпроти заводу.

Смішні історії про "всього одне влучення" "Фламінго", які зараз носять у зубах альтернативно обдаровані у Facebook, означають, що противнику критично боляче, а в нас навколо цих ракет триває внутрішня війна за бюджети і замовлення.

Відкинемо ілюзії: ні подовжений "Нептун", ні інші наші серійні засоби доставки в Чебоксари (за 1000 км) і цехи збирання "Іскандерів" поки не дістають. А балістика ще має вийти за межі передсерійних випробувальних партій.

Це нешвидко, навіть з грошима і ресурсами ЄС — перші країни Європи досі нарощують річне виробництво тих самих Storm Shadow, які вони освоїли ще у двотисячних на 30–40 %, а не сотнями штук.

"Фламінго": географія і цифри збитків

На сьогодні ми маємо щонайменше сім успішних і підтверджених застосувань цього виробу.

Прикордонна застава ФСБ біля Армянська: Пряме влучання у штаб і стоянку катерів на повітряній подушці. Знищено вузол зв'язку, антенну групу управління та пошкоджено плавзасоби. Збитки на мільйони доларів, тимчасова втрата координації на ділянці.

Пряме влучання у штаб і стоянку катерів на повітряній подушці. Знищено вузол зв'язку, антенну групу управління та пошкоджено плавзасоби. Збитки на мільйони доларів, тимчасова втрата координації на ділянці. Полігон "Капустін Яр" (Астраханська обл.): Уражено цех № 28 (база збирання та випробування ракет) і котельню об'єкта № 105. Зірвано графік випробувань нових ракетних систем.

Уражено цех № 28 (база збирання та випробування ракет) і котельню об'єкта № 105. Зірвано графік випробувань нових ракетних систем. Арсенал ГРАУ (Котлубань): Ювелірне пробиття залізобетонного бункера площею 1200 м². Масштабна детонація випарувала тисячі тонн боєприпасів. Це десятки мільйонів доларів прямого збитку через снаряди, які не доїхали до артилерії ворога на фронті.

Ювелірне пробиття залізобетонного бункера площею 1200 м². Масштабна детонація випарувала тисячі тонн боєприпасів. Це десятки мільйонів доларів прямого збитку через снаряди, які не доїхали до артилерії ворога на фронті. Воткінський завод (Удмуртія): Удар по стратегічному підприємству, що випускає стратегічну балістику. Уражено цех № 22 (гальванічне і штампувальне виробництво). Результат: пряме гальмування конвеєра з випуску нових "Іскандерів".

Удар по стратегічному підприємству, що випускає стратегічну балістику. Уражено цех № 22 (гальванічне і штампувальне виробництво). Результат: пряме гальмування конвеєра з випуску нових "Іскандерів". Хімзавод "Промсинтез" (Чапаєвськ): Два "пряники" прилетіли прямо під стіни цеху № 3. Виробництво промислової вибухівки та компонентів для боєприпасів паралізовано.

Два "пряники" прилетіли прямо під стіни цеху № 3. Виробництво промислової вибухівки та компонентів для боєприпасів паралізовано. Завод "Скіф" (Бєлгород): Пряме влучання у виробничий майданчик. За даними супутників, рознесені дах і перекриття не полагодили й досі.

Пряме влучання у виробничий майданчик. За даними супутників, рознесені дах і перекриття не полагодили й досі. ВНДІР "Прогрес" (Чебоксари): Мінус цеху навігації.

Звісно, не 100 % виробленого застосовують з коліс — є ще НЗ.

Але той, хто вважає, що дві бойові частини (еквівалент ФАБ-500) біля цеху № 3 у Чапаєвську за двадцять метрів або влучання у штаб ФСБ — це промах, повинен згадати зону суцільного ураження в тонної голови.

Після цього достатньо відкрити сайти вакансій Самарської області: завод "Промсинтез" зараз гарячково шукає зварювальників, слюсарів-ремонтників і електромонтерів. Вирішили трошки поварити труби синтезу й пофарбувати стіни після прильоту.

Може, тоді спецам-ракетникам у мережі щось дійде, але це неточно.

Пожежа на Балтиці: Удар по КІНЕФ

Паралельно повідомляли про удари по нафтопереробному заводу "КІНЕФ" у Ленінградській області 5 травня 2026 року. Про остаточні збитки говорити зарано, але, за картами теплових аномалій (FIRMS), величезна червоно-помаранчева пляма пожежі розташована прямо в серці технологічної зони заводу.

Це район установок первинної переробки нафти (типу ЕЛОУ-АВТ), крекінгу і складних технологічних колон. Влучили не в цистерни з мазутом, які можна швидко загасити, а в найдорожче залізо. Подивимося точно, коли буде чистий супутник і нормальна погода над об'єктом, але попередньо — влучили дуже якісно. Пожежа, що постійно посилюється в такій зоні, завжди свідчить про руйнування технологічного циклу.

Істерика у відповідь: Сирійська тактика

Противник відповів масовано: 11 балістичних ракет "Іскандер-М" по Черкасах, Запоріжжю, Вишгородському району Київщини, Полтавщині та Харкову. Десь промахнулися, десь боляче влучили. Ціллю були промислові підприємства, видобуток газу, склади.

На Полтавщині росіяни знову застосували сирійську тактику double-tap — удар балістикою по об'єкту, а коли прибуває ДСНС гасити, б'ють касетою внапустку. Так нещодавно було і в Дніпрі. Маємо вбитих і поранених рятувальників.

Думаю, що вдарили по черговому банку цілей, який був у них на цей час: о 2:58 ранку прилетіло по Чебоксарах, о 3:15 — по Черкасах. Імовірно, просто відстрілялась чергова батарея. Це не був ретельно спланований ракетний удар — більше схоже на істеричну реакцію, бо 164 БпЛА не схожі на планову велику атаку.

І це не означає, що нам не потрібно працювати по Чебоксарах, це означає, що потрібно бути готовими до відповіді, займатися укриттями і розосередженням.

***

Поки що ситуація перед парадом у Москві зрозуміла: якщо росіяни хочуть провести його спокійно, без дронів, що під дією РЕБ радісно влітають у будинки на вулиці Мосфільмівській, то підуть на наш негласний режим тиші.

Якщо ні — ідеально було б направити на Москву максимум хибних цілей і дронів-імітаторів, щоб виснажити ракети ППО, а самим тим часом працювати по військовій хімії, НПЗ і заводах ВПК. Хай буде інтрига для російської ППО: куди бігти і що захищати — нафту в Туапсе, електроніку в Чебоксарах чи дачі на Рубльовці.

Страхові агентства РФ оцінюють збитки за минулий рік лише по нафтогазовому сектору в трильйон рублів. Хороша цифра, а головне — стабільна. Мінус один трильйон нафтової сфери, ще один трильйон — вимушені виплати за нові контракти гарматного м'яса, три з половиною трильйони — нові борги регіонів.

Економіка РФ падає і вигорає набагато швидше, ніж беруть Малу Токмачку, і ця математика стає очевидною вже навіть останньому зетнику. Попереду важкі рішення й перерозподіл пирога на користь військового кейсіанства, не думаю. що пізніше ніж восени.