"Мы будем защищать наши позиции": Зеленский заявил, что Россия не прекратила атаки и анонсировал зеркальные меры

После объявления Кремлем "прекращения огня" россияне продолжили наносить удары по украинским позициям. К утру зафиксировано более 140 обстрелов, 10 штурмов и более 850 ударов дронами различных типов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он констатировал: Москва не пытается даже имитировать "прекращение огня", Украина будет действовать зеркально.

Россия объявила о "прекращении огня" с начала суток 8 мая – и сразу же сама его нарушила.

"В течение минувшей ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин", – рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул: вражеские атаки не останутся без ответа.

"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", – сказал президент.

Какие условия "перемирия" озвучили в Москве

Накануне, 7 мая, в российском минобороны заявили, что с 00:00 8 мая начнется объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие".

Согласно заявлению, с тех пор и до начала суток 10 мая оккупационные войска "полностью прекратят боевые действия" на фронте.

"Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины", – отмечалось в официальном заявлении МО РФ.

В государстве-агрессоре призвали Украину "последовать этому примеру" и в очередной раз взялись угрожать "массированным ракетным ударом по центру Киева" в случае "попыток киевского режима сорвать" путинский парад в Москве.

Это было уже четвертое объявление "перемирия" от Москвы за последние несколько дней, каждое из них неизменно сопровождалось угрозами.

