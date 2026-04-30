В СБУ подтвердили удар по НПЗ вблизи Перми: поражен ключевой узел первичной переработки нефти. Фото и видео

В службе безопасности Украины подтвердили удар по объектам в Перми. Так, с апреля была поражена инфраструктура одного из крупнейших НПЗ РФ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Об этом сообщили в СБУ. Кроме того, СБУ повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез".

Что известно

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре РФ вблизи Перми. Сегодня "хлопок" пылает на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", – отметили в СБУ.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

Еще одно поражение

Кроме того, СБУ 30 апреля повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Вчера, 29 апреля, на той станции уже работали украинские беспилотники. Сегодня там произошли новые взрывы.

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым. СБУ уже продемонстрировала способность проводить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты", – напомнили в СБУ.

Перед этим, в ночь на 29 апреля, в Перми также были взрывы: Дальнобойные дроны Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Комплекс расположен в более чем 1500 км от границы с Украиной.

