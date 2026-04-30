Два снаряда на пушку в неделю, на одном из самых чувствительных и активных направлений фронта. Это я увидела в своей крайней командировке на фронт, на одной из позиций наших механизированных бригад.

29 квітня "Українська Бронетехніка" заявила, що Агенція оборонних закупівель не укладає контракти на далекобійні снаряди 155-мм. Хоча мала це зробити ще у січні.

Масла у вогонь додалось ще й тим, що компанія каже про "інтриги" з боку АОЗ щодо вибору "правильних" виробників.

Що кажуть в АОЗ?

Агенція оборонних закупівель водночас так квапилась виправдатись щодо "інтриг", що ненароком підтвердила відсутність контрактів.

На дворі закінчується 4-й місяць весни, наголошую. Ми втрачаємо час. А військові і так вже мізерні запаси.

Днями Міністр Федоров заявив, що Україна отримає пакет допомоги від Іспанії в якому теж будуть далекобійні 155-мм снаряди. Сподіватимемось цей крок стався не тому, що АОЗ не здатен заключити контракти вчасно.

Бо якщо так піде і далі, то влітку ми матимемо суттєвий снарядний голод.

Досвід із дронами

Ми бачимо, як насичується військо дронами. Ще два роки тому про таке постачання БпЛА різних типів військо могло лише мріяти. Створені механізми їх прозорої закупівлі - Brave1 market, DOT-Chain Defence, де бригади самі можу замовляти те, що їм потрібно.

Все легко і швидко. Тож чому із року в рік у нас проблеми з артилерією?

Просто нагадаю. За даними Генштабу ЗСУ, 40% вогневого ураження ворога здійснюється завдяки артилерії.

Насправді, війську байдуже, де купуватиме держава снаряди. Їм головне, щоб вони були і були якісні. Та в зрозумілі терміни. Адже опираючись на запаси і їхню наявність плануються операції. А як ми бачимо війна не планує заморожуватись.