"Ноу-хау" на оккупированной территории Украины: "новых граждан" начали пугать аннулированием паспорта РФ и усилили облавы

На временно оккупированной территории Украины в апреле обострилась ситуация с привлечением местных жителей в ряды российских оккупационных войск. Большие потери и нехватка расходного материала привели к новой волне облав и розыска тех, кто категорически не хочет воевать на стороне страны-агрессора.

"Рейды – везде!"

Наиболее острая ситуация сейчас – на подконтрольной оккупантам части Донецкой области.

"Последние две недели военная полиция проверяет всех поголовно в Донецке и Макеевке. Если раньше обычно проверяли водителей авто, то сейчас настоящие облавы на улицах. Требуют документы у прохожих, если что не так – увозят с собой", – говорит собеседница OBOZ.UA из оккупированного Донецка.

Она также поделилась, что по сообщению местных жителей очень много рейдов на рынках – Покровском, в микрорайонах Мирный и Солнечный, возле железнодорожного вокзала, на Боссе. "Теперь сходить за продуктами, а это единственный способ бюджетно скупиться – можно далеко не всем", – добавила она.

Разыскивают тех, кто не встал на воинский учет, не явился по повестке, а также СОЧей (самовольно оставивших часть, место службы). В том числе ранее насильно мобилизованных.

Также наносят "визиты" не только по месту прописки, но и в арендованном жилье.

"Сдаю квартиры посуточно в "ДНР". На прошлой неделе позвонили с военной полиции, разыскивали "особо опасного". Сказали, что был с женщиной", – написал житель оккупированного Донецка в одном из местных Telegram-каналов. И такие случаи не единичны.

Также полицейские не гнушаются врываться в дома родственников "отказников".

В ближайшее время местные жители ожидают "ухудшения обстановки". Мол, оккупанты уже "выгребают резерв". Не только в Донецкой, но и в Луганской областях.

Один из ярких примеров: в расположении резервного батальона в/ч 40321 (7 гвардейская мотострелковая бригада Сухопутных войск РФ, бывшая в/ч 08807 "Народной милиции ЛНР") недолеченных и раненных военнослужащих заставляют подписывать контракты и отправляют в штурмы.

"Только за последнюю неделю из резьбата принудительно забрали 83 человека. Среди них были те, кто не может ходить без костылей, и минимум двое с аппаратами Илизарова", – говорят источники.

Новый кнут для "несознательных"

Много шума на временно оккупированной территории Украины наделало резонансное решение Костромского суда. Он подтвердил "законность лишения гражданства мужчины, который более полугода уклонялся от постановки на воинский учет".

Суд признал доводы защиты о личных обстоятельствах недостаточными и оставил решение МВД в силе: его российский паспорт аннулирован.

Дело в том, что по российскому законодательству приобретший гражданство страны-агрессора обязан в течение двух недель самостоятельно явиться в военкомат для первоначальной постановки на воинский учет или в недельный срок со дня получения гражданства подать заявление через Госуслуги. Конечно же это никто не делает. Ни мигранты, например из стран Центральной Азии, ни жители ВОТ Украины, которые прекрасно понимают, чем это грозит.

Сейчас российские "правоохранители" совместно с военкоматами начали выявлять "новых граждан", не вставших на воинский учет и присылать повестки. А за неявку также грозит аннулирование паспорта РФ. Замкнутый круг.

Конечно же нельзя сказать, что поголовно все жители оккупированных территорий идейные сторонники России – это не так. Первое – там проходила насильственная паспортизация. Второе – украинцам были созданы такие условия, что без гражданства страны-агрессора можно было потерять все свое имущество, да и просто невозможно выжить (отказ в медицинской помощи, невозможность устроиться на работу, угроза лишения родительских прав и т.д.).

Но больше всего мужчинам призывного возраста, которые остались в оккупации, грозит опасность оказаться в рядах российских оккупационных войск – и таким образом, стать военным преступником, воюя против Украины. Многим местным жителям удается этого избегать, но с каждым днем все труднее. И, как видим, теперь у оккупантов появился еще один кнут.