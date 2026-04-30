Украина может перейти в контрнаступление, но есть риск применения ядерного оружия Россией, – Елизаров

Украина может перейти в контрнаступление, если деморализует врага. Однако в таком случае остается риск применения россиянами ядерного оружия.

Об этом рассказал заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров. Международные партнеры должны определить свою реакцию на такой случай заранее.

На вопрос, как может завершиться эта война, Елизаров ответил: "Как и любая война заканчивается. Вопрос – на каких позициях".

По его словам, если украинские войска повысят эффективность и увеличат потери противника – и техники, и живой силы, – это может привести к их внутренней деморализации. И тогда возможно украинское контрнаступление.

"Мы можем провести контрнаступление и зафиксироваться на выгодных позициях", – отметил Елизаров.

В то же время существует еще один фактор – риск применения тактического ядерного оружия. Елизаров отметил, что это вопрос к международным партнерам, которые на такой случай должны четко заранее определить свою реакцию. Он добавил, что если партнеры начнут принимать решение уже после вероятного применения ядерного оружия, то это будет поздно.

Кто такой Павел Елизаров

Павел Елизаров, известный по позывному "Лазарь", в январе 2026 года был назначен заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он отвечает за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата вражеских беспилотников.

Он имеет большой опыт боевой работы. Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны Украины. Эта команда, по имеющимся данным, уничтожила техники противника на сумму более 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк связывают с работой этого подразделения. Подразделение также стабильно находится среди лидеров рейтинга программы "Армия дронов.Бонус".

В медиасреде Павел Елизаров известен как соучредитель и руководитель ряда телевизионных проектов. Он был продюсером программ "Шустер live", "Шустер live. Адреналин", а также других информационных и социальных ток-шоу. В 2014 году вместе с Савиком Шустером он создал телеканал 3S.TV, который работал по модели краудфандинга.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Павел Елизаров вступил в ряды территориальной обороны Украины. Он служил в 126-м отдельном батальоне территориальной обороны в составе 112-й бригады.

После завершения боев за Киев весной 2022 года Елизаров вместе с группой был переведен в Силы специальных операций ВСУ. Во время боевых действий вблизи Запорожья он впервые непосредственно столкнулся с использованием дронов в войне, что стало переломным моментом в его дальнейшей деятельности.

Вскоре он инициировал создание тяжелых дронов-бомбардировщиков и отдельного отряда специального назначения "Лазарь" в составе Национальной гвардии Украины. Подразделение специализируется на поражении техники противника с помощью беспилотников и, по данным СМИ, является одним из лидеров по количеству уничтоженных целей.

