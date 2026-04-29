Горят почти все резервуары: в СБУ раскрыли подробности поражения нефтеперекачивающей станции возле Перми

Дальнобойные дронари Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" в ночь на 29 апреля, ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Комплекс расположен более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. По информации силовиков, задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.

"Выполняя поставленные Президентом Украины задачи, этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая расположена более чем в 1500 км от границы с Украиной", – говорится в сообщении.

В результате атаки возник масштабный пожар. По информации от СБУ, там горят все резервуары, где хранится нефть.

Как отмечается, станция принадлежит российскому АО "Транснефть", которая выступает стратегическим пунктом магистральной нефтетранспортной системы страны-агрессора. Станция распределяет нефть в четырех направлениях, в том числе и на нефтеперерабатывающий завод Перми.

"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса рф, нарушает цепи поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", – говорит и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

