Украинская ПВО этой ночью и сегодня утром совершила НЕВОЗМОЖНОЕ!!!

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Ни одна ПВО в мире не может этого сделать.

А учитывая тотальный дефицит зенитных ракет, кроме "Пэтриот", это можно назвать уже "чудом".

Только представьте себе: ВСУ сбили сегодня 5 из 6 гиперзвуковых "Цирконов" этой ночью.

Ни одна армия мира вообще не сбивала гиперзвуковые ракеты, а во время таких массированных ракетных атак и в таком количестве – тем более.

ВСУ во время тотального дефицита ракет для "Пэтриот" сбили 15 из 34 баллистических ракет "Искандер". Это просто невероятно, как профессионально работают наши ребята.

Когда-то американский генерал Кристофер Каволи докладывал и сказал, что американцы учатся работать на "Пэтриот" у украинцев.

И это тогда у сенаторов вызвало шок и панику. Причем украинцы учились на "Пэтриот" несколько месяцев, а американские специалисты учатся по году.

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Но знаете, что меня поразило больше всего? То, что украинские ПВО, военные, летчики сбили 30 из 30 крылатых ракет X-101. Это просто не укладывается в голове.

Если бы они летели по отдельности, то можно было бы как-то это сделать, но во время такой массированной атаки сбить все крылатые ракеты – ни одна армия мира, – на это не способна. Ни железный купол, ни американский купол, ни золотой купол... НЕ СПОСОБНА!

И война с Ираном все показала. Они сбивали один шахид – 50 ракет по нему пуляли.

Также учтите, что было сбито 582 дрона из 611.

Мне бы хотелось от имени всех нас поблагодарить наших ребят из ПВО за этот подвиг (а иначе назвать я это не могу).

Поблагодарить за спасенные сотни и более жизней киевлян и вообще украинцев.

Вы просто невероятны, и мы вам благодарны. Мы в вас верим. Слава Украине!