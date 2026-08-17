Россия милитаризует детей на временно оккупированных территориях Украины: ГУР назвало фамилии причастных

Россия продолжает милитаризировать украинских детей на временно оккупированных территориях. В частности, несовершеннолетних привлекают к военным учениям и пропагандистским мероприятиям.

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Фамилии причастных лиц назвали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там подчеркнули, что такие мероприятия направлены на подавление украинской идентичности детей и их вовлечение в милитаризованную систему страны-агрессора.

Детей на ВОТ привлекают к милитаристским мероприятиям

Так, в разведывательном ведомстве обнародовали данные о десяти лицах, которых считают причастными к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях.

В частности, в мае 2026 года во время проведения на ВОТ соревнований "Зарница 2.0" российское "Движение первых" привлекало несовершеннолетних к занятиям с оружием и взрывчаткой, обучало управлению беспилотниками и одновременно распространяло среди детей милитаристские нарративы.

"Цель таких мероприятий – уничтожить у детей украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны", – говорится в сообщении.

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Среди лиц, данные о которых обнародовало ГУР;

– руководитель российского "Движение первых" Артур Орлов;

– его региональные представители на временно оккупированных территориях Украины Алексей Лаврентьев, Марина Цветинская, Руял Алиев, Екатерина Козырь и Виктория Костромина;

– так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи оккупационной администрации РФ в Крыму Светлана Беспалова. По данным разведки, с апреля 2022 года она участвует во внедрении российской образовательной и молодежной политики на полуострове, в частности в интеграции местных учебных заведений в систему образования РФ и распространении пропагандистских практик;

– начальник штаба регионального отделения российской "Юнармии" на временно оккупированной территории Херсонской области Никита Поляков, которого связывают с систематической организацией пропагандистских мероприятий для детей с участием российских военных и представителей силовых структур РФ.

Россия пытается уничтожить украинскую идентичность детей

В украинской разведке отметили, что Россия на временно оккупированных территориях систематически навязывает украинским детям собственную идеологию с целью уничтожения их национальной идентичности и "ради реализации агрессивной неоимперской политики".

"ГУР документирует методы, организаторов и исполнителей преступных действий на оккупированных территориях Украины – каждого из них ждет неминуемое и справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают превращать детские лагеря на временно оккупированных территориях Украины в инструмент поддержки собственной армии. Там для детей устраивают пропагандистские акции, на которых юных украинцев заставляют участвовать в обеспечении российских подразделений, воюющих против Украины.

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