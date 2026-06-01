Оккупанты превратили детские лагеря на ВОТ Украины в инструмент поддержки армии РФ – ЦНС

Российские оккупанты продолжают превращать детские лагеря на временно оккупированных территориях Украины в инструмент поддержки собственной армии. Там для украинских детей устраивают пропагандистские акции, на которых юных украинцев заставляют участвовать в обеспечении российских подразделений, воюющих против Украины.

Видео дня

Практика является частью более широкой стратегии по формированию у детей на ВОТ положительного отношения к войне и российским военным, которые ее начали и продолжают. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

Россия превращает детские лагеря в площадки пропаганды и милитаризации детей

По данным ЦНС, во временно оккупированном Бердянске на базе детского центра "Красная Гвоздика" более 200 детей привлекли к очередной пропагандистской акции под названием "День Первых".

"Вместо полноценного отдыха и оздоровления детей заставляют участвовать в мероприятиях в поддержку российских военных. Во время акции школьники изготавливали так называемый "сухой душ" и другие вещи для нужд подразделений ВС РФ, участвующих в войне против Украины", – рассказали в Центре.

В ЦНС отметили, что подобные мероприятия оккупационная власть подает как "волонтерство" и "патриотическое воспитание". За этими определениями скрывается системное втягивание украинских детей в обеспечение армии государства-агрессора. Через детские лагеря оккупанты пытаются сформировать у молодого поколения украинцев положительное отношение к российским военным и войне в целом.

"Особый цинизм ситуации заключается в том, что для этого используются именно детские оздоровительные учреждения. Места, которые должны быть пространством для отдыха, развития и безопасности детей, превращаются в площадки для пропаганды и милитаризации", – отметили в ЦНС.

Там подчеркнули, что Россия "продолжает реализовывать на ВОТ политику воспитания поколения, которое с детства приучают работать на нужды оккупационной армии".

"От плетения маскировочных сеток и изготовления снаряжения к участию в военно-патриотических движениях — детей постепенно привлекают к поддержке войны под видом "полезных дел" и "помощи героям", – резюмировали в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР рассказали, как Россия углубляет демографический кризис и меняет состав населения на ВОТ. Москва заселяет временно оккупированные украинские территории выходцами из РФ и гражданами других государств. И эти действия имеют признаки этноцида.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!