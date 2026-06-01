В Одессе дрон попал в многоэтажку: повреждены фасад и балконы, есть пострадавший. Фото

В воскресенье, 31 мая, в Одессе российский дрон попал в многоэтажку. В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах дома. Известно об одном пострадавшем

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак. Детали атаки уточняются. По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом.

"На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас проверяется и уточняется", – рассказал чиновник.

По состоянию на 00:31 1 июня Сергей Лысак сообщил, что, по уточненной информации, в результате попадания вражеского БПЛА в девятиэтажку частично разрушены первый и второй этажи. Поврежден фасад здания и балконы. Пожар локализован.

Также произошло возгорание нежилого двухэтажного здания.

"По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем. Необходимую помощь ему оказали на месте. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Все соответствующие службы на местах", – рассказал чиновник.

Напомним, что страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. С начала суток, 31 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрелов один человек погиб. Девять раненых.

