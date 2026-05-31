Враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область: одна погибшая и девять раненых. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. С начала суток, 31 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область.

В результате обстрелов один человек погиб. Девять раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"По состоянию на 18:30 31 маяодин человек погиб, девять – получили ранения. Почти 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой", – сообщил чиновник.

Детали обстрелов

– Кроме Днепра, под ударом был Синельниковский район – Покровская и Васильковская громады. Повреждены многоквартирные дома и авто. Пострадали пять человек. Женщины 73, 79 и 85 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

– На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Томаковская громады. Изуродованы инфраструктура, школа, многоэтажка, админздание, АЗС и машины. Погибла 50-летняя женщина. Ранены четыре человека. Мужчины 50 и 67 лет в тяжелом состоянии. Женщины 48 и 78 лет на амбулаторном лечении.

– Атаковали россияне и Грушевскую общину, что на Криворожье.

Напомним, что 31 мая в Днепре в результате попадания вражеского дрона было полностью уничтожено отделение "Новой почты", однако компания заявила, что все отправления с объявленной стоимостью будут компенсированы клиентам в полном объеме после фиксации потерь. При этом логистическую систему оперативно перестроили через резервные маршруты, поэтому задержек доставки не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение мая Россия атаковала Украину максимальным количеством ракет и дронов с начала года. Враг использовал для ударов почти 8,4 тыс. средств воздушного поражения. Только ракет в украинском небе в течение мая силы ПВО зафиксировали 210.

