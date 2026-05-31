Россия распространяет ложь о якобы "новых обстрелах" Силами обороны ЗАЭС: военные рассказали детали
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Российская пропаганда снова обвинила Украину в якобы атаке на Запорожскую атомную электростанцию. Тогда как украинские военные не наносят ударов по объектам атомной энергетики.
И строго придерживаются норм международного гуманитарного права и принципов ядерной безопасности. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Российская сторона распространяет заявления о якобы ударе по транспортному цеху Запорожской АЭС, в результате которого, по утверждениям оккупантов, сгорели несколько автобусов и автомобилей "Газель".
Подобные обвинения не имеют никаких подтверждений и являются частью системной дезинформационной кампании России. Такие информационные вбросы направлены на дискредитацию Украины и попытки переложить ответственность за ситуацию вокруг станции.
Главной угрозой для ядерной и радиационной безопасности региона остается незаконная оккупация Запорожской АЭС российскими войсками.
Силы обороны призвали граждан пользоваться только проверенными источниками информации и критически оценивать сообщения российских пропагандистских ресурсов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что временно оккупированная Запорожская АЭС в течение последних двух месяцев зависит от одной линии внешнего электроснабжения. По этому поводу МАГАТЭ проводит переговоры с Украиной и Россией ввести локальное прекращение огня для проведения ремонтных работ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!